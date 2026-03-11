Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. március 11. 19:27 ::

A Bűnvadászok Facebook-oldalát is törölte a Zuckerberg-banda

A Meta ismét súlyosan beavatkozik a magyarországi választásokba! Éppen úgy, mint a 2019-es európai parlamenti, valamint a 2022-es országgyűlési választások során, ezúttal is a kampányfinisben, egy hónappal a sorsdöntő április 12-i parlamenti választások előtt, a Meta elkezdte korlátozni és törölni a Mi Hazánk Mozgalomhoz tartozó oldalakat a Facebookon. A mai napon a Meta elérhetetlenné tette, felfüggesztette a Bűnvadászok Facebook-oldalát, amely már 167 ezer követővel rendelkezett. Az oldal már nem elérhető - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Tette mindezt úgy a szilícium-völgyi globális óráscég, hogy semmiféle valós indokot nem közölt, mindössze a homályos "veszélyes személyekre és szervezetekre" hivatkozott, miközben a listán szereplő személyeket és szervezeteket direkt nem tette közzé a Bűnvadászok a Facebookon.

Az újabb brutális cenzúra miatt jogi lépéseket teszünk a Meta ellen, de sajnos azt már tudjuk, hogy a Zuckerberg-csapat a jogerős bírósági ítéleteket sem hajtja végre, mert törvények felettinek gondolják magukat.

A Mi Hazánk a Meta választásokba való folyamatos beavatkozása miatt meg fogja óvni a választások eredményét, és minden hazai, valamint nemzetközi fórumon folytatja a küzdelmét a Meta diktatúrája, cenzúrája ellen!