A főkutya szerint felszámolási eljárást fognak kezdeményezni a kétfarkúak ellen

Megszólalt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyzetéről Kovács Gergely. Miután az MKKP nem érte el az egyszázalékos listás eredményt, kötelező visszafizetnie a kampányra kapott állami támogatást, amely 686 millió forint.



Fotó: Népszava

Erről írja Kovács azt, hogy:

Nagy eséllyel nem értük el az 1 százalékot a választáson és emiatt vissza kell fizetnünk 686 millió forintnyi kampánypénzt. A pénz nagyobb részét a kampányra költöttük, 160 milliót pedig megpályázatattunk és különféle szimpi projektekre adtuk tovább. Hogy most pontosan mi fog történni, az a törvényben szereplő feltételes módú mondat és a nem létező gyakorlat miatt nem egyértelmű, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába. Ezt bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen leginkább semennyi pénzünk sincs.

Ebből pedig az következik, hogy

fizetésképtelenség esetén pedig felszámolási eljárást fognak kezdeményezni a párt ellen.

Kovács azzal folytatja, hogy ettől „sajnos nem kerül majd jobb anyagi helyzetbe az ország, mert a pártnak nincsenek érdemi mennyiségben értékesíthető vagyontárgyai.” A pártelnök szerint ezen túl „a párt vezetését és a választáson induló jelöltjeinket is terhelheti pénzvisszafizetési kötelezettség.” Azt is írja, hogy

a legtöbb alkalmazottunknak fel kell mondanunk.

A bejegyzésben arra is kitér, hogy most mi lesz a Kutya Párttal, amely most gyűjtést is indít.

Majd mondjuk, ha kiderült. Ami biztos, mi szeretnénk folytatni. De az, hogy milyen formában lesz erre lehetőségünk, már nem csak rajtunk múlik.

Reggel lemondott az MKKP pártigazgatói posztjáról Nagy Dávid, aki a választás után felszabadító érzésként írta le a politikai korszakváltást, ugyanakkor elismerte a párt hibáit és súlyos anyagi gondjait.

