2026. április 15. 09:02

Toroczkai gőgös és antidemokratikus hatalomgyakorlást feltételez a Tisza Pártnál is

Aggasztó jeleket látok a magyar demokráciára nézve - jelentette ki a Toroczkai László szerdán az M1 aktuális csatornán. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, nem örül annak, hogy kétharmadhoz jutott a Tisza Párt. Hozzátette: pártjának célja az volt, hogy senkinek ne legyen kétharmada. /Bővített hír./

"Láttuk, hogy a kétharmad milyen gőgös hatalomgyakorlást hozott a Fidesz esetében, és én csak olyan jeleket látok, hogy ugyanez lesz Magyar Péter esetében is" - mondta, megjegyezve, gőgös és antidemokratikus hatalomgyakorlást feltételez a Tisza Pártnál is. Hangsúlyozta ugyanakkor meg kell adni az esélyt Magyar Péternek is.

Toroczkai László kifejtette, a Mi Hazánk volt az egyetlen parlamenti párt, melyet nem söpörte le a Tisza Párt. A Mi Hazánk volt az egyetlen egy parlamenti párt, amely tudta növelni a támogatottságát, több szavazatot kapott mint négy évvel ezelőtt.

Legyen végre teljes sajtószabadság!

Legyen Magyarországon végre teljes sajtószabadság - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

Toroczkai László kifejtette: ez azt jelenti, hogy egy politikusnak minden létező médium számára - még akkor is, ha nem baráti médium - rendelkezésre kell állni.

"Olyan nincs, hogy nem válaszol a kérdéseikre, olyan nincs, hogy félrelöki az újságírót, ez gyakorlatilag a választópolgárok lenézése, hiszen az újságírók a választópolgárok felé közvetítenek valamit" - fogalmazott az ellenzéki párt elnöke.

Hozzátette: Magyarországon a Facebooknak van politikailag igazán nagy hatalma, nem a köztelevíziónak és nem a közmédiának.

A Facebooknak monopolhelyzete van, ameddig ez fennáll, addig senki nem beszélhet hitelesen sajtószabadságról és esélyegyenlőségről sem - mondta.

A Mi Hazánk ügyek mentén együttműködhet a másik két parlamenti párttal

A Mi Hazánk Mozgalom ügyek mentén együttműködhet az Országgyűlésbe jutott két másik párttal, a Tiszával és a Fidesszel - mondta Toroczkai.

A párt vezetője közölte: már korábban is elmondták, hogy "ügyek mentén kell, hogy legyen együttműködés", egyben reményét fejezte ki, hogy lesz kommunikáció a Tisza Párt, a Fidesz és a Mi Hazánk között.

A részletekkel kapcsolatban azt mondta: a sok közös ügy egyike a premontrei apát kilakoltatása Nagyváradon, ebben az összmagyar ügyben pedig számít is a Fidesz és a Tisza Párt támogatására, még ha rossz tapasztalatai is vannak.

Át kellene írni a választási szabályokat

A Mi Hazánk Mozgalom javaslatot fog tenni a választási rendszer átalakítására, mert a jelenlegi túlhatalmat biztosít - jelentette ki Toroczkai László.

A párt listavezetője egyáltalán nem tartja jónak a választási rendszert, mert "ahogy a Fidesznek túlhatalmat adott, most a Tisza Pártnak ad túlhatalmat", azaz "teljesen aránytalan" a választási rendszer, azt át kell alakítani - szögezte le.

Emlékeztetett: pártja már két évvel ezelőtt indítványozta a választási rendszer igazságosabbá, arányosabbá tételét. Ha akkor ezt a Fidesz megszavazta volna, akkor ma nincsen a Tiszának kétharmada - jelentette ki.

Közölte: ebben a ciklusban is benyújtanak újra egy ilyen tervezetet, mert szeretnék megadni az esélyt arra, hogy "talán demokratikusabban tud működni a következő országgyűlés", de nincsenek jó előérzetei.

Kifejtette: az, hogy Magyar Péter szerint például "azonnal le kell váltani a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróságot", "nagyon-nagyon rosszul hangzik", mert "fenyegetni, (...) kétharmados fölénnyel visszaélni nem lehet" - jelentette ki.

Közölte: ő adnak egy esélyt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is, ezért ma meg fogja kérdezni, hogy "obstrukcióra készül, vagy arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere (...) megvalósuljon Magyarországon".

Ugyanis "ha Magyar Péterék a saját emberüket ültetik majd a köztársasági elnöki székbe vagy akár minden hasonló pozícióba, akkor nem lesz fékek és ellensúlyok rendszere" - húzta alá.

(MTI)