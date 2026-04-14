Szentmise közben törtek be a román csendőrök, hogy kilakoltassák a nagyváradi magyar premontrei apátot

Szentmise közben, a szentáldozás alatt törtek be a román csendőrök a Fájdalmas Szűz tiszteletére felszentelt nagyváradi premontrei templomba, hogy kilakoltassák az apátot. Ezt követően végül kimentek, de a mise után betörtek egy hátsó kaput, és a sekrestye felől próbáltak meg behatolni, ahol Fejes Rudolf Anzelm atya és a hívők állták útjukat. A Magyar Jelen stábja a helyszínen van, ahogy mások mellett Tőkés László erdélyi református püspök és Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, valamint a Bűnvadászok is.



Fotók: Magyar Jelen

Példátlan, hogy egy EU-tagállamban ilyen felháborító eset megtörténhet, mint ami a mai napon a nagyváradi magyar premontrei apáttal, Fejes Rudolf Anzelm atyával történik. A napjainkban Mihai Eminescu néven működő főgimnázium épületét a nagyváradi önkormányzat egy 20 millió eurós uniós támogatás révén akarja felújítani, azonban ezáltal egy elismert és fontos, jellemzően magyar híveket szolgáló egyházi intézmény működését lehetetlenítené el.

A premontrei rend már rengeteg peren van túl. A rendház tulajdonában ugyanis egy teljes épületegyüttes volt. Az apát kilakoltatását korábban 2026. február 23-ára tűzték ki, de aznap több százan, köztük a hívők és a Mi Hazánk Mozgalom jelen lévő tagjai meg tudták akadályozni, hogy megtörténjen, az akkori eseményekről videót is közzétettek . Ezt követően tűzték ki a mai 9 órási időpontot.

A mai napon már a reggel 9 órási időpont előtt, szentmise közben, botrányos módon ráadásul éppen a szentáldozás alatt törtek be a templomba a román csendőrök. Bár ekkor végül távoztak, a misét követően hátulról, a sekrestye irányából igyekeztek bejutni, egy kaput betörve. Egy ideig az apát és a jelen lévő hívők ezt meg tudták akadályozni, azonban később már az épületen belül zajlott a parázs jogvita, ugyanis a végrehajtó és a csendőrök bejutottak a sekrestyébe és a templommal egybeépített épületbe.

A helyszínen van mások mellett Tőkés László erdélyi református püspök és Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy tiltakozzanak a kilakoltatás ellen.

A párt EP-képviselője, Borvendég Zsuzsanna közleményben tiltakozott: „Kezdeményezem az Európai Bizottságnál a nagyváradi Premontrei Apátság elöljárója ellen folyamatban lévő kilakoltatási eljárás jogszerűségének, valamint az ingatlanokat érintő felújítás uniós finanszírozásának a kivizsgálását” – írta.

A helyszínen vannak a Bűnvadászok is, hogy kiálljanak a nagyváradi magyar apát mellett.