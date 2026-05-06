Macron telefonon beszélt az iráni elnökkel

A francia elnök telefonon beszélt szerdán iráni hivatali partnerével, Maszúd Pezeskjánnal, és hangsúlyozta a Hormuzi-szoros megnyitásának fontosságát a kereskedelmi hajózás előtt. Erről maga Emmanuel Macron számolt be az X-en.

Beszámolója szerint Macron arra kérte az iráni elnököt, hogy vizsgálja meg a francia-brit tervet egy olyan nemzetközi misszió létrehozására, amely megteremti a Hormuzi-szorosbeli biztonságos közlekedés alapjait. "Arra kértem az iráni elnököt, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és Trump elnökkel is szeretném megvitatni a kérdést" - tette hozzá Macron.

A francia elnök egyúttal elítélte Pezeskjánnal beszélve, hogy az iráni fegyveres erők "indokolatlanul" támadják az Egyesült Arab Emírségek polgári infrastruktúráját és a térségben közlekedő több hajót.

(MTI)