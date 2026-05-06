Háború :: 2026. május 6. 21:22 ::

A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel az orosz külügyminisztérium

Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Marija Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé a diplomáciai tárca honlapján.

Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén "elkerülhetetlenné" válik az orosz ellencsapás Kijevre.

Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev "támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep, a Nagy Honvédő Háború Győzelem Napja alkalmával".

(MTI)