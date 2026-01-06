Anyaország :: 2026. január 6. 21:53 ::

Halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást Dudás Miklós halála ügyében

Nyomozás kezdődött a kajakozó világbajnok, Dudás Miklós halála ügyében, írja az MTI. /Bővített hír./

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) soron kívül elvégzett hatósági boncolás alapján szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárást indított - olvasható a Police.hu oldalon kedd este közzétett tájékoztatásban.

A holtan talált 34 éves sportolón olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezése büntetőeljárás keretében tisztázható - írták.

A BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata tisztázni a sérülés keletkezésének körülményeit - tették hozzá.

A férfi holttestét Budapesten, egy XVIII. kerületi lakásban hétfő este találták meg.

Halála előtt fordult jó irányba az élete

Halála előtt kapott új állást a január 5-én meghalt egykori világbajnok kajakozó, írja az Index.

– Egy franchise fitnesz-lánc, a Victory Fitness egyik új termében, Kispesten dolgozott volna személyi edzőként Miki januártól. Nagyon örült neki, hogy állandó munkája lett, úgy tudom, ebben Storcz Ákos, az olimpiai bajnok Storcz Botond testvére nyújtott segítséget. Emellett Miki boldogan mesélte, hogy több műsorba is hívták – mondta az egykori kajakozó barátja.