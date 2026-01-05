Anyaország :: 2026. január 5. 14:21 ::

Meghalt Dudás Miklós

Meghalt Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó. A 34 éves korábbi élsportoló az utóbbi időben tévés szórakoztató műsorok gyakori szereplője volt.



Az Index információi szerint Dudás Miklós otthonában hunyt el. Ezt megkeresésükre később a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

A kajakozó előtt ígéretes sportkarrier állt, a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd nagy lépésekkel érkezett meg a felnőttek közé. A váltóban a felnőtt világbajnokságon 2010-ben negyedik lett, majd később kivívta a részvételt a 2012-es, londoni ötkarikás játékokon, amelyen utánpótláskorú versenyzőként a hatodik helyet szerezte meg 200 méteren. A 2013-as Európa-bajnokságon K–1 500 méteren ezüstérmes lett, majd a moszkvai világbajnokságon K–1 4×200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként szintén aranyérmet nyert.

Dudás Miklós 2009-ben kiérdemelte az év legjobb magyar junior sportolója címet, illetve három évvel később a Magyar Bronz Érdemkeresztet is megkapta.

A világbajnok kajakozó ellen a 2016-os riói olimpia előtt indított eljárást a magyar sportági szövetség, mert nem stimmelt a biológiai útlevele, gyanúsan ingadozott a tesztoszteronszintje. Később 34 hónapos eltiltást kapott doppingolásért. Ezt követően még visszatért a versenysportba, válogatott is volt, majd 2021 januárjában bejelentette visszavonulását az élsporttól.

Egyre több volt a baj körülötte



Miután felhagyott a kajakozással, több botrányba keveredett az elmúlt években. Még 2017-ben egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt is, de akkor úgy nyilatkozott az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. Nem sokkal korábban bolti lopáson kapták az akkori barátnőjével.

2025 októberében újabb rendőrségi ügyben volt érintett, garázdaság miatt eljárás indult ellene. Magánélete is rendszeresen a bulvárlapok címlapján szerepelt, megcsalással gyanúsították, viharos kapcsolata feleségével és két gyermeke anyjával, Szigligeti Ivett-tel szintén sokszor szolgáltatott beszédtémát.

A 34 éves olimpikon az utóbbi években inkább médiában betöltött szerepével hívta fel magára a figyelmet: feleségével részt vett a Nyerő Páros című műsorban, tavaly ősszel pedig a Sztárboxban szerepelt.

Dudás Miklós tavaly februárban vesztette el édesapját. Dudás István öt hónapig volt kómában, miután egy 18. kerületi benzinkúton hat bokszoló megtámadta, és a földre zuhanva súlyos fejsérülést szenvedett.

Dudás Miklósnak tavaly októberben a szomszédjával akadt konfliktusa, akit a tacskója harapott bokán, amire a férfi hatalmasat rúgott az exsportoló házi kedvencébe. Dudás nem sokkal később megbosszulta kutyája bántalmazását, és kiszúrta a szomszéd kocsijának a kerekét. A rendőrség garázdasággal gyanúsította a világbajnok kajakozót, írja az Index.

Korábban írtuk: