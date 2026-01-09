Anyaország :: 2026. január 9. 09:21 ::

Dudás Miklós a halála előtt pénzt kért nagyapjától, aki szerint agyonverték a kajakost

Dudás Miklós világbajnok kajakos halála előtt néhány nappal pénzt kért nagypapájától. Idősebb Dudás István arról számolt be az RTL Híradónak, hogy néhány ezer forintot kért kölcsön.

„Nem tudom, hányan és kik bántalmazták, de az biztos, hogy a nyakán volt valami ütés” – jelentette ki Dudás nagyapja, akinek meggyőződése, hogy unokáját is „egyszerűen agyonverték”. Az idősebb Dudás István a Blikknek elmondta, hogy sokszor beszélt vele, utoljára pedig nem sokkal a halála előtt is.

– Mikike nem volt rossz gyerek, ő egy igazi sportember volt. Fel sem tudom fogni, mi történhetett. Borzasztóan el vagyok keseredve – mondta.

Ő sem tudja, hogy pontosan mi történt, a lakásában vagy lent verték-e meg, de „az ágyában volt, amikor rátaláltak”. Szerdán pedig kiderült, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz: boncoláskor olyan sérüléseket találtak Dudás Miklóson, amelyek „keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható”.

Hétfő délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklós olimpikont, akihez a Bors információi szerint egy közeli hozzátartozó hívta ki a hatóságokat – a sportoló 18. kerületben lévő, második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel, akkor találtak rá Dudás holttestére.

A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja egészen eddig nem merült fel. A BRFK január 5-én a következőt közölte: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.”

(Index nyomán)