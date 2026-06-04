Háború :: 2026. június 4. 12:28 ::

Meghalt egy ENSZ-békefenntartó Libanonban

Belehalt sebesülésébe csütörtökre virradóra egy ENSZ-békefenntartó Libanonban - jelentette be a világszervezet libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL). A hírt a szerb védelmi minisztérium megerősítette, hozzátéve, hogy az áldozat szerb állampolgárságú volt. A támadásban két másik, spanyol állampolgárságú békefenntartó is megsebesült.

A közlemény szerint a katona előző nap, a dél-libanoni Mardzsajúnt érő ágyúzásban sebesült meg két társával együtt. Biztonsági források úgy tudják, az ágyútűz a kéksisakosok Ebl esz-Szakíban lévő bázisát érte.

A szerb védelmi tárca azt közölte, a Milovan Jovanovic nevű kéksisakos a bejrúti egyetemi kórházban halt meg.

A spanyol védelmi minisztérium nem sokkal később az X-en bejelentette, hogy a két sebesült spanyol állampolgárságú.

A UNIFIL elmondta, hogy az ügyben vizsgálatot indított, arra pedig nem tért ki, honnan ágyúzták a térséget, ahol egyébként heves harcok dúltak az izraeli hadsereg és a Hezbollah libanoni síita mozgalom között. Emlékeztetett azonban arra, hogy a békefenntartók elleni szándékos támadások a nemzetközi humanitárius jogba ütköznek, megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1701. határozatát, és háborús bűncselekménnyel érnek fel.

Izrael és Libanon Washingtonban, helyi idő szerint szerdán állapodott meg a két ország között korábban megkötött tűzszünet végrehajtásáról. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának közleménye szerint a megállapodásnak az a feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot, és fegyveresei a Litáni folyótól északra fekvő területre vonuljanak vissza.

Mindeközben viszont az NNA libanoni hírügynökség újabb izraeli csapásokról számolt be csütörtökön Dél-Libanonból, hozzátéve, hogy dróncsapás végzett egy motorniciklistával, egy házaspár és a gyerekük pedig megsebesült.

(MTI nyomán)