Háború :: 2026. június 4. 12:03 ::

Hamenei: az Egyesült Államok és Izrael az iráni nemzet megosztására törekszik

Az Egyesült Államok és Izrael az iráni nemzet megosztására törekszik a háborúban elszenvedett "csúfos kudarca" után Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint.

Modzstaba Hamenei március eleji hivatalba lépése óta még egyszer sem jelent meg a nyilvánosság előtt, a tőle származó írásos nyilatkozatokat az állami televízióban szokták beolvasni. Csütörtökön az iszlám köztársaság alapítója, Rúhollah Khomeini halálának évfordulója alkalmából tartott rendezvényen olvasták fel legújabb üzenetét, amelyben azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy "a kétségbeesés, a félelem, a gyanakvás és a megosztottság magjainak elhintésével" igyekszik Iránt gyengíteni. Az iráni vezető mindenkit arra szólított fel, hogy ne adja tovább "az ellenség propagandáját", és szálljon szembe "a gonosz összeesküvéssel".

Rúhollah Khomeini 1989. június 3-án halt meg, azt követően utódja, Irán előző legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah minden év június 4-én beszédet mondott az évforduló alkalmából. Az idei rendezvényen az állami televízióban bemutatott képsorok szerint a hívők a három vezető arcképét emelték a magasba, illetve az iráni zászlók mellett a Hezbollah libanoni síita milícia lobogói is megjelentek a tömegben.

(MTI)