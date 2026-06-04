Anyaország :: 2026. június 4. 13:04 ::

Az ellenzékiség csodái: a tegnapi Brüsszel-megállítók most az Európai Bizottságnál nyavalyognak a Sulyok-ügy miatt

Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő "politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen", akit kész eltávolítani hivatalából.



Hirtelen még az európai jogállamisági normák is fontossá váltak a Fidesznek...

Bóka János a közösségi oldalán közölte: Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosa a napokban Magyarországon járt, és illetékes miniszterekkel, valamint az Országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.

Ezért - mivel személyesen nem tudta - levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt "milyen gyűlöletkampányt folytat" a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, alaptörvény-módosítás segítségével - közölte a fideszes politikus.

Hozzátette: a levélben részletesen hivatkozott az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen - emelte ki.

Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt a kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt a hivatalából - mutatott rá Bóka János.

(MTI nyomán)