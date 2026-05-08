2026. május 8. 19:10

Hantavírushoz hasonló tünetek miatt vizsgálnak egy nőt a spanyolországi Alicantéban

Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt Alicantéban, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával - közölte a spanyol egészségügyi államtitkár pénteken Madridban.

Javier Padilla elmondta: a 32 éves spanyol nő azon a repülőgépen utazott, amelyikre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt a dél-afrikai Johannesburgban április 25-én, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte utazását.

"Nagyon rövid ideig volt a repülőgépen, így a kapcsolatfelvétel is rövid volt" - részletezte az államtitkár.

Mint mondta, a spanyol nő hazaérkezése után enyhe légúti panaszokat tapasztalt, főként köhögést, ezért fordult orvoshoz. Elővigyázatosságból szállították kórházba, ahol elkülönítették és vizsgálatokat végeznek rajta.

Hozzátette: még egy személyről tudnak, aki ugyanazon a Johannesburgból Amszterdamba tartó járaton utazott, de végső úti célja Barcelona volt. Viszont azóta már visszatért hazájába, és ott próbálják felkutatni a hatóságok.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az egészségügyi minisztérium közegészségügyi bizottsága pénteken jóváhagyta a Hondius óceánjáró utasainak evakuálására vonatkozó protokollt, amelynek az érkezését hétvégére várják Granadilla de Abona kikötőjébe.

Az utasokat kis csoportokban, kisebb hajókkal viszik a partra a kikötőn kívül horgonyzó óceánjáróról, és azonnal buszra szállnak, amellyel a 14 kilométerre található repülőtérre viszik őket. "Minden olyan területet, amelyen áthaladnak, elkülönítenek, és nem lesz kapcsolat a civil lakossággal" - jelentette ki.

A spanyol hatóságok a fedélzeten tartózkodó 14 spanyol állampolgárt külön katonai repülőgéppel szállítják a madridi Gómez Ulla katonai kórházba, ahol elkülönítik őket, és PCR-tesztekkel, valamint napi többszöri hőmérsékletméréssel kísérik figyelemmel állapotukat.

"Ha bármilyen hantavírussal kompatibilis tünetet mutatnak, akkor lehetséges esetnek tekintik őket" - jegyezte meg.

A karantén időtartamát egyelőre nem határozták meg, amíg megerősítést nem nyer, hogy mikor kerülhettek kapcsolatba a potenciális fertőző esetekkel.

Javier Padilla hangsúlyozta, hogy április 28. óta nem voltak gyanús esetek a hajón, mind az utasok, mind a személyzet tünetmentes.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki jelentése szerint az óceánjáró utasai közül hantavírus-fertőzés következtében eddig három ember halt meg, köztük egy német férfi és a holland házaspár. Nyolc további ember pedig gyaníthatóan megfertőződött.

A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona-szigetén történt megállás alkalmával, még azelőtt, hogy a járványról jelentést tettek volna. Sok utas holléte ismeretlen. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését.

(MTI)