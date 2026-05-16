Háború :: 2026. május 16. 13:50 ::

A tűzszünet meghosszabbítása után mentősöket öltek a zsidók Dél-Libanonban

Alig néhány órával azután, hogy a washingtoni tárgyalásokon pénteken 45 napra meghosszabbították a Libanon és Izrael közötti tűzszünetet, Izrael szombaton több hullámban lőtte a Hezbollah infrastruktúráját Dél-Libanonban.

A libanoni egészségügyi minisztérium beszámolója szerint az izraeli hadsereg szombat reggeli támadásában legalább hatan, köztük három mentős életét vesztette és 22-en megsebesültek.

Az izraeli hadsereg korábban figyelmeztetett kilenc dél-libanoni falut, hogy a lakosok hagyják el településeiket a várható bombázások miatt.

A Hezbollah és Izrael folyamatosan támadja egymást, mióta Donald Trump amerikai elnök április 16-án először bejelentette a tűzszünetet. Pénteken másodszor hosszabbították meg a tűzszünetet, ezúttal június végéig.

Az, hogy nem túl hatékonyak a tűzszünetek azzal magyarázható, hogy Izrael a libanoni kormánnyal tárgyal, amely viszont tulajdonképpen nem is vesz részt a konfliktusban. A Hezbollah ugyanakkor elutasít minden tárgyalást Izraellel és azokon nem is vesz részt, bár közvetve értesül arról, hogy mi történt az izraeli-libanoni megbeszéléseken.

(MTI)