Anyaország :: 2026. május 18. 12:10 ::

Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását az őket képviselő ügyvédi iroda szerint

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán pénzszállítók ügyében, a 7 ukrán magánszeméllyel szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – írja közleményében a pénzszállítókat képviselő Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

„A hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. A hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadtuk, a közigazgatási perek folyamatban vannak” – írták.

A TEK kommandósai március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Az ügyészség szerint egy feljelentés nyomán cselekedtek így. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje később egy sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy tudomásuk szerint a rajtaütésen – a jegyzőkönyvvel szemben – csak a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást az ügyben.

Az ukránok ügyvédje és a pénz fogadója, az ukrán takarékbank, az Oscsadbank jogásza, illetve a pénzt küldő osztrák Raiffeisen szerint semmi szokatlan nem volt a szállítmányban, amit Ausztriából Ukrajnába akartak eljuttatni a pénzszállítók. Ennek ellenére az Orbán-kormány és propagandája azt kezdte el kommunikálni, hogy gond volt a szállítmánnyal, pénzmosás történhetett, és hogy a Tisza Párt finanszírozásához is köze lehet a pénznek – de ezekre a vádakra és sejtetésekre ez idáig semmilyen bizonyítékot nem mutattak be. Március 10-én rendelet is született arról, hogy „a helyszínen nem volt tisztázható az ukrán pénzszállító autókban lefoglalt vagyon jogcíme”.

Volodimir Zelenszkij május elején jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt. „Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért” – mondta az elnök. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a pénzszállítmány visszaadása az új kormány konstruktivitását jelzi.

(Telex nyomán)