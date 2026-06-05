Anyaország :: 2026. június 5. 12:43 ::

Zelenszkij budapesti látogatásáról már folynak a tárgyalások

„Megerősítik-e, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jön a napokban?” – ezzel a kérdéssel fordult a Magyar Hang a budapesti ukrán nagykövetséghez, miután ilyen információk jutottak el a laphoz.



Fotó: Anadolu Agency

Érdeklődésükre Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete válaszolt, aki úgy fogalmazott: „tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról”. Ugyanakkor hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor, már azt írta, pontos időpont nincs megadva.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be: teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Mint közölte, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.