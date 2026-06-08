A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az Integritás Hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőkealapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintené.
"Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését" - áll a bejegyzésben.
(MTI)