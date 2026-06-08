Anyaország :: 2026. június 8. 09:06 ::

Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt elő az igazságügyi miniszter

A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz - közölték hétfőn a kormány Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az Integritás Hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőkealapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintené.

"Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését" - áll a bejegyzésben.

(MTI)