Anyaország :: 2026. június 9. 17:49 ::

47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy váci csaló

Telefonbeszélgetés során magát banki alkalmazottnak kiadva mintegy 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról egy váci csaló, a fiatal férfit letartóztatták - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.

A gyanú szerint a 22 éves csaló április végén hívta fel a sértettet, és azt állította, hogy kiberbiztonsági munkatársként telefonál, mert gyanús pénzmozgásokat észlelt az érintett számlán. Arra kérte a sértettet, hogy töltsön le egy víruskereső programot, amit ő meg is tett, majd nemsokára észrevette, hogy míg telefonon beszéltek, négy részletben csaknem 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról - olvasható a Police.hu oldalon.

Miután az eset a váci rendőrök tudomására jutott, azonnal adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és felgöngyölítették a szálakat. Ennek során eljutottak egy 18 éves nőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt összegből ugyanis 7 millió az ő számlájára érkezett.

Nem sokkal később azonosították a 22 éves férfit is. Az információk alapján a férfit a nő kérte meg arra, hogy nyisson számára egy bankszámlát. Ezt követően a csaló lefotózta a nő igazolványait, majd bement ügyintézésre a számla megnyitásához. Később azt állította, hogy ez nem sikerült, a valóságban azonban másképp történt: több ember nevére is nyitott bankszámlákat, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át - írták.

A csaló ellen elfogatóparancsot adtak ki, és május 27-én a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy igazoltatás során.

Közölték, a férfit pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők soha nem kérik utalásra az ügyfeleket telefonon, és bármilyen alkalmazás telepítésére sem.

(MTI)