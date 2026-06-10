Anyaország, Háború :: 2026. június 10. 10:00 ::

A tiszás Orbán is kiáll Izrael mellett

Orbán Viktor határozottan kiállt a megtámadott Izrael mellett. Milyen gyakran olvastuk ezt a mondatot a korábbi években, ugye? Nos, olvashatjuk továbbra is – számolt be a Neokohn -, alig kell valamit módosítani. A zsidó portál ugyanis azt írta: Orbán Anita határozottan kiállt a megtámadott Izrael mellett.



Fotó: Orbán Facebook-oldala

Mint ismeretes, több hónapnyi tűzszünet után Irán 11 ballasztikus rakétát lőtt ki Izraelre. Természetesen megszólalt Donald Trump is, aki „önmérsékletre szólított fel” (jó a humora). De üzent Benjamin Netanjahunak is, hogy ne veszélyeztesse a béketárgyalásokat. E mondat elég karcosnak tűnhet, jó kérdés, mennyire fogja ez érdekelni a zsidókat. Akik még az USA után is kémkedtek az elmúlt időszakban, tehát lehallgatták az amerikaiakat, ez a napokban vált nyilvánossá. Fő a bizalom a „szövetséges” felé.

A Neokohn arról nem írt, miért támadta Irán Izraelt. Sőt, olyannyira „támadás” volt ez, hogy sokkal inkább válaszcsapás. Ugyanis Irán álláspontja szerint ez válasz volt egy izraeli légitámadásra Bejrút déli részén, amely Hezbollahhoz köthető célpontokat ért. Teherán azt állította, hogy korábban többször figyelmeztette Izraelt, hogy nem fogja eltűrni a libanoni támadásokat és a tűzszünet megsértését.



Orbán Anita korábban is folytatott már szívélyes megbeszéléseket Izrael külügyminiszterével (kép forrása: Izrael Magyarországon Facebook-oldal)

De nézzük, mit írt még a tiszás Orbán.

„Magyarország nemzeti érdeke, hogy Izrael barátja legyen”, fogalmazott. Majd úgy folytatta, „Magyarország nagy aggodalommal figyeli a közel-keleti helyzet veszélyes eszkalációját. Határozottan elítéljük az Iránból, Libanonból és Jemenből indított újabb rakétatámadásokat, valamint a Közép-Izraelben elkövetett legutóbbi terrortámadást.”

„Magyarország kiáll Izrael joga mellett, hogy megvédje állampolgárait, és a feszültség mielőbbi csökkentése érdekében a tárgyalásokhoz való visszatérést sürgeti”, tette le a hűségesküt X-bejegyzésében.

Hungary is following the dangerous escalation in the Middle East with great concern. We strongly condemn the renewed missile fire from Iran, Lebanon and Yemen as well as the recent terrorist attack in Central Israel. Hungary stands by Israel's right to defend its citizens and… — Anita Orban (@_OrbanAnita) June 8, 2026

A magyar külügyminiszter határozott kiállását rögtön megköszönte mind az izraeli külügyér, mind a zsidó állam Budapestre delegált nagykövete.

„Köszönöm, kedves barátom”, hálálkodott Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere.

„Köszönjük Orbán Anita külügyminiszternek a határozott támogatást, és azt, hogy szilárdan kitartott Izrael mellett ezekben a kihívásokkal teli időkben. Nagyra értékeljük Magyarország szolidaritását. Köszönöm, kedves barátom”, csatlakozott hozzá Maya Kadosh nagykövet is.

Henney Viktor – Kuruc.info