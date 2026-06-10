Anyaország :: 2026. június 10. 16:26 ::

Európai Bizottság: Magyarország benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét - erősítette meg az MTI-nek Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán.

Közölte, hogy a magyar helyreállítási terv módosított változatának benyújtása a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, amely az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Magyar Péter miniszterelnök által május 29-én bejelentett politikai megállapodásra épül.

A felülvizsgált magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és középvállalkozások - tájékoztatott.

A szerdai hivatalos benyújtással az Európai Bizottság megkezdi a terv hivatalos értékelésének folyamatát. Az elmúlt hetekben zajló intenzív eszmecseréket követően az uniós testület célja, hogy feldolgozza a magyar kormány beadványát annak érdekében, hogy az uniós tanács júliusban jóváhagyja a tervet - tájékoztatott a bizottsági szóvivő.

Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg.

(MTI)