Bejegyzést tett közzé a Facebookon a Mathias Corvinus Collegium az idei MCC Feszttel kapcsolatban: bejelentették, hogy idén nem lesz fesztivál.
Azt nem írták le, hogyaz ok az eddigi fenntartó hátország választási veresége, úgy fogalmaztak, hogy „a kialakult helyzetre való tekintettel a 2026-os MCC Feszt nem kerül megrendezésre”. A már megváltott jegyeket és bérleteket az ígéret szerint legkésőbb július 31-ig mindenkinek megtérítik.
Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben ismét találkozhassunk Veletek és a sokak által kedvelt fesztivált később, új formában meg tudjuk rendezni – tették hozzá a szervezők.
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