Anyaország :: 2026. június 16. 19:27 ::

Az agrárminiszter vis maior helyzetet hirdetett ki a tavasz fagykárra

Az agrár-és élelmiszergazdaságért felelős miniszter vis maior helyzetet hirdetett ki kedden a tavaszi fagykárra a 2026. március 1. és május 14. közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével.

Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek: Baranya vármegyében a Bólyi és a Szentlőrinci járás, Győr-Moson-Sopron vármegyében a Mosonmagyaróvári és a Soproni járás, Nógrád vármegyében a Bátonyterenyei járás, Vas vármegyében a Körmendi, a Kőszegi a Szentgotthárdi, a Szombathelyi és a Vasvári járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, míg Zala vármegyében a Zalaszentgróti járás.

A közlemény a kárigényeknél kiváltja a vis maior bekövetkeztét tanúsító igazolást.

(MTI)