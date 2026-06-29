Anyaország :: 2026. június 29. 11:16 ::

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki társkeresőn hirdető nőktől csalt ki pénzt

A Budaörsi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki társkereső oldalon hirdető nőktől csalt ki hamis ígéretekkel pénzt - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2022-től különböző társkereső oldalakra regisztrált, ahol ismerkedni vágyó nőkre vadászott.

A férfi magát delegációs sofőrnek vagy bizalmi állással rendelkező embernek adta ki, és kapcsolatrendszerére hivatkozva segítséget ajánlott fel ingatlanügyletekkel, hitelügyintézéssel kapcsolatban a felé bizalommal forduló nőknek.

A vádlott áldozataitól az ügyintézéshez több alkalommal is különböző pénzösszegeket kért, amiket nem az adott célra fordított, a sértettek érdekében soha nem járt el.

A férfi az egyik sértettől több mint 49 millió forintot, mástól több részletben közel másfél millió forintot csalt ki, a pénzt pedig saját megélhetésére, kiadásaira és adósságai rendezésére fordította.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, a vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.