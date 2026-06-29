Anyaország :: 2026. június 29. 11:25 ::

Mi Hazánk: a képviselők ciklusának korlátozása egyben a népakarat korlátozása is

A demokrácia leépítését jelenti, hogy Magyar Péter korlátozni szeretné az országgyűlési képviselők újraválaszthatóságának számát, ráadásul hasonlót javasolt a polgármesterek esetében is - írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.



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Sem polgármester, sem országgyűlési képviselő nem vagyok, nem a magam pozícióját akarom tehát védeni, hanem a szakmaiságot és a demokráciát. Szögezzük le azt is, hogy ezen rendelkezésektől a magyar adófizetőknek nem marad több pénz a zsebükben, ugyanis nem a képviselők száma változik, hanem csak a személyük. Ezzel pedig inkább a demokráciát és a hatékony képviseletet gyengítik.

Nyilvánvaló, hogy az utolsó ciklusát töltő politikus már nem lesz motivált, sokkal inkább a politikát követő polgári életének megalapozására fog koncentrálni. Ráadásul az államigazgatás sokrétű rendszerét és működési mechanizmusát nem lehet átlátni és megtanulni néhány hónap alatt. Szükség van rutinos képviselőkre, ráadásul jó esetben képviselői tapasztalatokkal felvértezve lesz valakiből miniszter vagy államtitkár. Azzal, hogy Magyar Péter ezt is szabályozni akarja, tulajdonképpen azt üzeni, hogy a választók bölcsességében sem bízik, pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy háromszor, négyszer vagy ötször nem választanak meg az emberek egy olyan képviselőt, aki nem végez érdemi munkát, és az esetek többségében még a pártja sem jelöli újra.

A kérdés az, hogy vajon mi az oka a ciklusok korlátozásának. Ez vagy a szakmai rálátás teljes hiányát jelzi Magyar Péter és kormánya részéről, vagy pedig azt, hogy a mögötte álló gazdasági, globalista kör akaratát hajtja végre, amelynek nyilván nem érdeke, hogy Magyarországon hosszú ideig olyan kormány legyen hatalmon, amely a nagytőke érdekeivel szemben a hazai gazdaság erősítését és a nemzeti érdekek érvényesítését képviseli. Ha mégis lesz ilyen, és jól végzi a munkáját, akkor ezzel a törvénnyel meg lehet buktatni, és az az abszurd helyzet alakulhat ki, hogy a nép nem választhatja újra.