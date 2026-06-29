Anyaország :: 2026. június 29. 09:30 ::

Márki-Zay is ellenzi elvtársa választójog-korlátozását: "még jobban egypártrendszer, mint a Fideszé volt"

A június 29–30-i rendkívüli ülésen szavazhat a parlament a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról. A fizetésbefagyasztás mellett az is feszültséget kelt, hogy Magyar Péter a miniszterelnöki cikluskorlát más tisztségekre való kiterjesztését is felvetette, Bihari Zoltán tiszás képviselő pedig elismerte, hogy a két győztes választásra szóló korlát a polgármesterekre is vonatkozhatna, ami sok sikeres településvezetőt kizárhatna a versenyből. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere – aki a kampányban a Tisza mellett állt ki – az elsők között bírálta a terveket. Szerinte nem a fizetésekről van szó, hanem arról, hogy az egyik hatalmi ág megpróbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Az Index interjújában a cikluskorlátról, az előrehozott önkormányzati választás rémképéről, az elszámoltatás fontosságáról és arról is beszélt, milyen szempont szerint nevezhető a Tisza rendszere „még a Fidesznél is jobban” egypártrendszernek. Alább olvasható egy részlet a beszélgetésből.

- Sulyok Tamást tehát elmozdítaná, hogy közvetlenül választott személyt ültessen köztársasági elnöki székbe. A polgármestereket viszont már most is közvetlenül a nép választja, és mégis korlátozzák hatalmukat.

- Így van és ez teljességgel tisztességtelen és elfogadhatatlan. Nincs a világon olyan ország, ahol a központi hatalom így beleszólna abba, hogy a vásárhelyiek vagy a siófokiak kit választhatnak meg. Van néhány speciális hely, ahol a polgármesteri ciklusok száma korlátozott – New Yorkban például kétszer lehet megválasztani valakit –, de ez ritka, és ezt is a New York-iak döntötték el, és nem Washingtonban az elnök vagy a kongresszus. Az önkormányzatiság elve megköveteli, hogy ilyen kérdésbe ne szóljon bele a központi hatalom.

Ráadásul indok sincs rá. A kormányfőnél maximálisan egyetértek a nyolcéves korláttal, mert ő a saját megválasztásának a szabályait is átírhatja, és, mint látjuk, éppen ezt teszi. Egy polgármester viszont nem tud diktatúrát kiépíteni, és nem írhatja át a saját megválasztásának a szabályait. Milyen terrort tudna bevezetni Siófokon Lengyel Róbert? Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk? Csak mert eddig nem számoltatták el a korrupt polgármestereket?

- Sokak szerint azért, mert a Tisza előrehozott önkormányzati választást is szeretne, hogy teljesen leuralja a közéletet. Ön tart ettől?

- Nyilvánvalóan. A jelek erre mutatnak, és nagyon remélem, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint tisztázni fogja, hogy nincs ilyen szándék. De még a látszatát is el kell kerülniük, ezért fontos, hogy ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek a politikai versenytársaikat érintik, őket viszont nem. A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt. Remélem, ilyen szabály egyáltalán nem lesz, mert demokráciakorlátozó. Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen gyakorlat. Ilyet nem szabad csinálni, és méltatlan is lenne Magyar Péterhez.

- Ha már demokráciakorlátozás, bejegyzésében az „egypártrendszer” kifejezéssel élt. Ezt fenntartja?

- Ez abszolút így van, sőt, még jobban egypártrendszer, mint a Fideszé volt, hiszen a Tiszának most egyáltalán nincs ellenzéke.

Viccesen hangzik, de leginkább Toroczkai László viselkedik valódi ellenzékként. A Fidesz bármit mond, Magyar Péter válasza annyi, hogy „pont önök mondják ezt, akik...” – és ezzel bármilyen érvet le tud söpörni. Lehet, hogy a Fidesznek éppen igaza van, de hiteltelenek, mert minden bűnben sokszorosan vétkesebbek, mint a Tisza. Így viszont a Tiszának gyakorlatilag nincs ellenzéke. Nemcsak kétharmada van, hanem ellenzéke sincs. Épp ezért volna nagyon fontos az önmérséklet.

Ehhez tartozik a kétfordulós választási rendszer is, amelynek visszaállítását az új igazságügyi miniszter bemutatkozásában említette, de Magyar Péter eddig még soha nem ígérte meg – pedig anélkül nem lesz Magyarországon valódi demokrácia, csak egy-, vagy legfeljebb kétpártrendszer.

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