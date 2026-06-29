Anyaország :: 2026. június 29. 11:02 ::

"Drámaian" rossz állapotban találta Magyar Péter a költségvetést - akár ezzel is foglalkozhatna az ellenzéklefejezési tervei helyett

A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás-átvétel után - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter emlékeztetett, hogy a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol a Magyarország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak.

"Reggeltől estig azon dolgoztunk, hogy felmérjük az Orbán-kormány által az országra hagyott kárt, és hogy ebből a borzalmas start pozícióból Magyarországot ne egyszerűen megmentsük, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsuk" - fogalmazott.

A miniszterelnök közlése szerint áttekintették a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, a külpolitikai feladatokat, az illegális migráció, a költségvetés, a nemzetbiztonság kérdéseit, a minisztériumok működését és a következő hónapok ütemtervét is.

"A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás-átvétel után. Egészen sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönőviszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán-kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit mi most látunk" - hangsúlyozta.

Kijelentette: a magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak, de a saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számolt. Az átvilágítás után pedig ma már azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7 százalék felett lehet - fűzte hozzá a kormányfő, rámutatva, hogy ez sok ezer milliárd forintos hiányt jelent.

"Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy azt anno Gyurcsány Ferenc tette. A Fidesz úgy döntötte be a költségvetést, hogy annak árát már ne az ő kormányzásuknak kelljen megfizetni, hanem a Tiszának és a magyar embereknek" - emelte ki.

Magyar Péter szerint ugyanilyen állapotokat találtak a Lázár-féle minisztérium örökségében is: Magyarország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban van.

Példának hozta, hogy úgy vették át a kormányzást, hogy 91 magyar híd van kritikus állapotban.

Közölte azt is, hogy a hétvégi kormányülésen külön foglalkoztak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyével is. "Itt is újra felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől" - mondta.

A miniszterelnök azt kérte, hogy az ilyen alapítványok a tevékenységüket kizárólag a rendeltetésszerű működéshez szükséges szokásos üzletmenet körébe tartozó feladatokra korlátozzák.

"Aki ennek ellenére megpróbálja az utolsó pillanatban magánkézre játszani a magyar emberek vagyonát, annak viselnie kell a büntetőjogi és polgárjogi felelősséget. A magyar állam vagyonát meg fogjuk védeni" - hangsúlyozta Magyar Péter.

Hangsúlyozta, a hétvégi kormányzati munka után egyetértettek minden miniszterrel abban, hogy nincs vesztegetni való idejük, rendbe kell tenni a költségvetést, új alapokra helyezni a beruházásokat, és folytatják a tisztítótűz műveletet.

"Megvédjük a magyar emberek vagyonát, és végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt" - húzta alá a miniszterelnök.

(MTI)