Háború :: 2026. június 29. 10:22 ::

Alagutat robbantottak fel Libanonban a zsidók

Az izraeli hadsereg (IDF) Dél-Libanonban felrobbantotta a Hezbollah egyik kiterjedt alagútrendszerét - jelentette hétfő reggel az izraeli média.

Az IDF közlése szerint vasárnap este a dél-libanoni Madzsdal Zún falunál feltárt föld alatti alagútrendszert semmisítették meg, amely a Hezbollah egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt.

A detonációra előre figyelmeztették Észak-Izrael lakóit, mert akkora erejű volt, hogy téves földrengésriasztást is kiválthatott volna. A több mint kétszáz méter hosszú, a földfelszín alatt több mint huszonöt méter mélyen, iráni technológiával épített létesítményben korábban több száz fegyvert tároltak, köztük drónokat, robbanófejeket, robbanóanyagokat, valamint izraeli célpontokra irányított indítóaknákat.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac "védelmi" miniszter közös közleményben számolt be az akcióról, amelyről Izrael előzetesen tájékoztatta az Egyesült Államokat és annak libanoni különmegbízottját.

Az izraeli határtól mintegy tíz kilométerre fekvő Madzsdal Zún állítólag a Hezbollah egyik "előkészületi faluja" volt, amely látszólag civil településként működött, valójában azonban katonai támaszpont volt, ahonnan megfigyelték Izraelt, és a háború során támadásokat indítottak izraeli települések ellen.

Az IDF szerint az alagútrendszer a Hezbollah egyik legjelentősebb katonai létesítménye volt. Robbanásbiztos ajtókkal, négy indítóaknával és tizenkét helyiséggel rendelkezett, amelyeket fegyverraktárként és a harcosok elszállásolására használtak. A komplexumban több tucat szétszerelt drónt, repülőeszköz-alkatrészeket, robbanófejeket és robbanóanyagokat találtak. A létesítmény megsemmisítését célzó művelet során az izraeli hadsereg több mint húsz Hezbollah-fegyverest ölt meg.

(MTI nyomán)