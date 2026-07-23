Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 23. 10:48 ::

50 ezer helyett 800 ezret követeltek a cigány "vállalkozók" egy nyolcvanas éveiben járó házaspártól Békéscsabán

A rozsdás kerítését szerette volna felújíttatni egy nyolcvanas éveiben járó pár Békéscsabán. Az idős férfi talált is egy telefonszámot az egyik helyi hirdetési lapban, ahol ereszcsatorna és kerítés felújítását, javítását és cseréjét is vállalta a „vállalkozó”.



A kép illusztráció (valószínűleg)

Mikor felhívta, a vonal végén egy férfi jelentkezett be, aki elmondta, hogy 10 ezer forint/méter áron dolgoznak, és már másnap tudnak menni. Az idős férfi elmondta, hogy egyelőre csak érdeklődött, majd ha kap nyugdíjat, akkor lesz aktuális a munka.

Másnap reggel a pár igen meglepődött, amikor két férfi állított be hozzájuk szerszámokkal, mondván, hogy jöttek festeni. Hiába mondták nekik, hogy még nem kell, a munkások erőszakosak voltak, beálltak a kocsival az udvarra, és nekiálltak leszerelni a kapukat.

Az idős férfi ekkor már úgy érezte, hogy nincs mit tenni, és hagyta, hogy végezzék a dolgukat. Néhány óra múlva az egyik férfi közölte vele, hogy az ereszcsatornája sem jó, és felmegy, hogy „meghúzza a szegecseket”. A ház tulajdonosa tiltakozott, mondván, hogy semmi baja az eresznek, de ezúttal sem hallgattak rá.

Délután aztán a „szakemberek” közölték, hogy készen vannak, és 800 ezer forintot kérnek az 5 méter kerítés festéséért és a csatorna takarításáért. Az idős férfi és a párja közölte, hogy az nagyon sok, nem ebben egyeztek meg, és nincs is ennyi pénzük. A két férfi ekkor szitkozódni kezdett, és kiabált az idősekkel, hogy nekik ez a pénz jár, és agyon fogják őket ütni, ha nem fizetnek.

A pár félelmében odaadta az összes megtakarított pénzét, 600 ezer forintot, mire a „vállalkozók” elmentek.

A pár annyira megijedt, hogy csak másnap reggel merte értesíteni a rendőrséget. A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói adatgyűjtésbe kezdtek, melynek eredményeképpen július 21-én reggel Pilisen elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 44 éves és 69 éves férfiakat. Fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntett gyanúja miatt indult eljárás ellenük - közölték a Police.hu-n.