Anyaország :: 2026. július 23. 10:16 ::

Szeptember 1-jétől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket

Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

"Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket" - írta a kormányfő.

Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá tartoztak - függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e -, szemben a 27 százalékos általános áfakulccsal.

A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak.

(MTI)