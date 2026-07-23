Külföld :: 2026. július 23. 11:36 ::

Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia

Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia - közölte az amerikai energiaügyi minisztérium.

Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás az amerikai közlemény szerint jogi alapot teremt egy "több évtizedre szóló, sokmilliárd dolláros partnerséghez", ami segíti a szaúdi energiaigények kielégítését, és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.

A megállapodás egyik része békés célú nukleáris együttműködésről szól, míg a másik eleme egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezmény - derül ki az energiaügyi minisztérium közleményéből, amely szerint az amerikai-szaúdi atomenergetikai partnerség megfelel az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló globális előírásoknak.

Az egyezményben szerepel, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programja számára.

"Ezek a megállapodások megfelelnek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és fegyverzetkorlátozási előírásoknak, miközben támaszkodnak a világ, Egyesült Államokban fejlesztett legjobb nukleáris technológiájára, valamint az azon dolgozó tudósokra" - hangoztatta Chris Wright energiaügyi miniszter, aki Abdulaziz bin Szalman szaúdi energetikai miniszterrel írta alá a szerződést.

A kormányközi szerződés jóváhagyásra az amerikai Kongresszus elé kerül.

Washingtoni értesülések szerint az együttműködési megállapodás alapján szaúd-arábiai üzleti lehetőséghez jut a Westinghouse Energy Company, meghatározó amerikai atomenergetikai és technológiai vállalat.

(MTI)