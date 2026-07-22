Háború :: 2026. július 22. 09:23 ::

Rubio szerint "veszélyes precedenst teremtene", ha Iránnak engednék a Hormuzi-szoros ellenőrzését

Ha Iránnak engednék a Hormuzi-szoros ellenőrzését, az veszélyes precedenst teremtene, amelynek következményei túlmutatnának a Közel-Keleten - jelentette ki Marco Rubio szerdán, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) külügyminisztereinek találkozóján Manilában.

Az amerikai külügyminiszter a a Fülöp-szigeteki fővárosban hangsúlyozta: "ha a Közel-Keleten olyan precedenst teremtünk, amelyben egy nemzetállam úgy dönthet, hogy ellenőrzése alá von egy nemzetközi hajózási útvonalat, útdíjat szed, és felrobbantja a hajókat, ha azok nem fizetnek, akkor egy nagyon veszélyes precedenst teremtünk, amely megismétlődik a világ más részein is, beleértve ezt a régiót is".

Mint mondta, Irán azt követeli, hogy ellenőrizhesse a Hormuzi-szoroson átmenő forgalmat, amire egyetlen létező jogi mechanizmus sem jogosítja fel. Ez a hajózási szabadság alapvető elvét veszélyezteti - mutatott rá, hozzátéve: "ezt nem szabad hagyni".

Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötők blokádját, miután két héttel ezelőtt kiújultak az összecsapások, amelyek azzal fenyegetnek, hogy kiterjednek a Vörös-tengerre is, és még nagyobb mértékben befolyásolhatják a világgazdaságot.

Rubio kiemelte: "az Egyesült Államok továbbra is nyitott és hajlandó pozitív és konstruktív tárgyalásokra és megbeszélésekre, feltéve, hogy a vállalt kötelezettségeket betartják". Egyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az iráni hatóságok "nem veszik komolyan a tárgyalásokat".

"Ha ők komolyan veszik, mi is komolyan vesszük. Ha nem, akkor megteszünk mindent, ami szükséges érdekeink és szövetségeseink érdekeinek védelme érdekében" - hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

Rubio az ASEAN-tagállamok külügyminisztereinek találkozójához kapcsolódva több megbeszélésen is részt vesz, többek között az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt és Ausztráliát tömörítő Quad csoport képviselőivel. A tervek szerint szerdán, egy későbbi időpontban megbeszélést folytat kínai kollégájával, Vang Jivel is.

(MTI)