Anyaország :: 2026. július 22. 09:52 ::

Bántalmazás miatt emeltek vádat négy mentőápoló ellen Pécsen, amiért móresre tanították az őket szidalmazó, agresszív alkoholistát

Egyebek mellett folytatólagosan és csoportosan elkövetett bántalmazás miatt emelt vádat az ügyészség négy mentőápoló ellen, amiért többször ájulásig vertek egy, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Sürgősségi Klinikájára beszállított, onnan távozni szándékozó ittas férfit tavaly novemberben - közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A hatóság tájékoztatása szerint a pécsi sürgősségi klinikán dolgozó négy ápoló tavaly november 5-én a délutáni órákban egy korábban az utcán szerzett fejsérülése miatt szállította be a sértettet a betegellátó osztályra.

A férfit ittas állapota miatt a detoxikáló helyiségben helyezték el, de ő nem akart ott maradni, kiabált, és több alkalommal ököllel beleütött a helyiség ajtajába.

Ezt követően a mentőápolóként és diplomás ápolóként dolgozó vádlottak több alkalommal bementek a helyiségbe, s hol együtt, hol felváltva folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó ittas férfit. Az ápolók a sértett fejét és arcát ököllel és tenyérrel ütötték, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük pedig le is köpte őt.

A bántalmazás közben a sértett három alkalommal is elájult.

A Pécsi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat a négy pécsi ápoló ellen, és felfüggesztett szabadságvesztést, valamint egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az elkövetőkkel szemben.