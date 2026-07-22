Anyaország :: 2026. július 22. 09:42 ::

Magyar Péter: tízéves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból

Kormányciklusokon átívelő, tízéves vasúti fejlesztési program indul, melynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot - jelentette be Magyar Péter szerdán, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet bemutató budapesti sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a program célja, hogy jelentősen csökkenjen a vasúti járművek átlagéletkora, gyorsabbá váljon a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat aránya, megbízhatóbb legyen a regionális vasúti közlekedés, és korszerű utasközpontú szolgáltatás jöjjön létre.

A program 6 egymásra épülő fejlesztési irány mentén fog megvalósulni. Ezek a pontok a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, a megbízható regionális hálózat, az erős elővárosi vasút létrehozása, a partnerség Budapesttel, a vasúti áruszállítás fejlesztése és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, melynek része a régiós együttműködés erősítése - ismertette a miniszterelnök.

(MTI)