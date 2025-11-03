Elcsatolt részek :: 2025. november 3. 13:07 ::

Erdélyben is akar lőporgyárat építeni a Rheinmetall

Lőporgyár építéséről írt alá együttműködési megállapodást hétfőn Bukarestben a Rheinmetall AG és a román kormány - jelentették be a felek a kormány Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón.

A dokumentumot román részről Ilie Bolojan kormányfő, a német vállalat részéről pedig Armin Papperger vezérigazgató látta el kézjegyével.

Az egyezmény értelmében a Rheinmetall a Brassó megyei Viktóriavárosban épít tűzérségi lőszerekhez való lőport előállító üzemet.

A zöldmezős beruházás értéke 535 millió euró (207,654 milliárd forint), amiből 47 millió euró uniós támogatás, 400 millió euró a német cég befektetése, a fennmaradó összeget pedig a román kormány biztosítja.

A tervek szerint az építkezés jövőre kezdődik, és három évig fog tartani. A beruházás révén 700 munkahely jön létre.

"Mintegy 60 ezer töltetnek, vagyis 300 ezer moduláris töltetnek megfelelő kapacitást építünk, ami a világ legnagyobb, tüzérségi rendszereknek szánt termelési kapacitásainak egyike" - nyilatkozta Armin Papperger.

A Rheinmetallnak már vannak érdekeltségei Romániában. A német hadiipari vállalat 72,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a főleg katonai nehézgépjárműveket és páncélos csapatszállítókat gyártó medgyesi Rheinmetall Automecanica SA-ban, Szatmárnémetiben pedig szervizelési központot működtet.

(MTI)