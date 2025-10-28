Külföld, Háború :: 2025. október 28. 19:06 ::

"Hatalmas termelési kapacitás": a Rheinmetall lőport és tüzérségi lövedékeket gyártó üzemet épít Bulgáriában

Németország legnagyobb hadiipari vállalata, a Rheinmetall lőport és 155 milliméteres űrméretű tüzérségi lövedékeket gyártó üzem létrehozásáról írt alá kedden megállapodást Bulgáriával.

A szófiai vezetés bejelentése szerint egy nagyjából egymilliárd eurós projektről van szó; a közös vállalkozásban 51 százalékos részesedése lesz a német cégnek, a fennmaradó 49 százalék pedig a bolgár VMZ hadiipari vállalat kezében lesz. Bulgária a részesedését a védelmi befektetéseket ösztönző SAFE uniós mechanizmus keretében felvett kölcsönből finaszírozza.

A létrehozandó gyárban a lőpor mellett évente 100 ezer darab tüzérségi lőszer készülne NATO-szabványok szerint. A gyárat a közép-bulgáriai Szopot település mellett építenék meg, 14 hónapon belül elkészülhetne, és becslések szerint mintegy ezer új munkahelyet biztosítana.

"Hatalmas termelési kapacitást fogunk felépíteni" - hangoztatta Armin Papperger, a Rheinmetall cégvezetője a Bulgáriában tervezett gyárral kapcsolatban. Az Európai Uniónak és a NATO-nak lövedékek millióira van szüksége - tette hozzá Papperger, akit a bolgár kormány idézett.

(MTI)