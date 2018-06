Legalábbis ezt ígéri a világhálóra feltett előzetes. Lehet nosztalgiázni és gondolkodni, hogyan jutottunk idáig... És ízlelgetni például ezt:



"Sokan azt hiszik, és azt is mondja mindig a sajtó, hogy majd a Jobbik bejut a parlamentbe, és szépen belesimul a parlament pártjai közé, majd fel fogunk puhulni ott, majd elveszünk a többi hazaáruló között - hát ők is tévednek. A Jobbik nem fog fölpuhulni a parlamentben, hanem keményebb lesz! Még annál is, amilyenek most vagyunk."

Vona Gábor, a későbbi hanukázó-hitgyüliző, Spinoza-házas, CEU mellett kiálló, Soros ügyködését bagatellizáló, a Gyurcsány-pártra való szavazásra buzdító, zsidó pártocskákkal koalíciózni akaró stb. stb. Jobbik-elnök