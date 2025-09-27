Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 27. 22:09 ::

Adalék a roma büszkeség napjához: orvost is lehet verni szinte büntetlenül a mátészalkai kórházban

Egy orvosi ügyeleten történt erőszakos incidens rázta meg Mátészalkát. Az ügyészség csak felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottak számára, akik közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot követtek el. Az eset kapcsán a helyi közösség is hangot adott felháborodásának, és többen is kiálltak az orvosi személyzet mellett, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények nem maradhatnak következmények nélkül - de a cigánysimogató ügyészséget nem nagyon érdekelte az ő véleményük.



Illusztráció (valószínűleg)

Egy éjszakai orvosi ügyelet során történt megdöbbentő eset borzolja a kedélyeket a szabolcsi városban. Egy pár, akik az orvosi ellátás minőségével nem voltak elégedettek, tettlegességig fajuló konfliktust robbantott ki. Az ügyészség most felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádlottak számára - írja a szon.hu

A vádirat szerint az incidens még tavaly januárban történt, amikor az élettársi kapcsolatban élő vádlottak az éjszakai órákban orvosi segítséget kértek a férfi begyulladt szeme miatt. Az ellátás azonban nem nyerte el a tetszésüket, és a nő szidalmazni kezdte az ügyeletes orvost. A helyzet annyira elfajult, hogy az orvosi személyzet kénytelen volt kiküldeni őket az épületből.

A történet azonban itt nem ért véget. A nő az épület ajtajából telefonjával felvételt készített az orvosról, miközben folyamatosan fenyegette őt, és arra biztatta élettársát, hogy vegyen elégtételt a sértetten. A férfi végül engedett a nyomásnak, és a tarkóján megütötte az orvost, aki az ütés következtében a földre esett, és könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint a vádlottak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét és könnyű testi sértés vétségét követték el. A nő a cselekmény felbujtójaként játszott szerepet az incidensben. Az ügyészség indítványa alapján, amennyiben a vádlottak beismerik tettüket, akkor is csak 10 hónap börtönbüntetést kaphatnak, amelyet 2 évre felfüggesztenek. Emellett pártfogó felügyelet alá is helyeznék őket, ami nyilván szintén komolyabban meghatná őket.

Dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, hogy az ügyészség a vádlottak büntetlen előéletére is figyelemmel hozta meg méltatlan indítványát.

(Szon - Blikk nyomán)