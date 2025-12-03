Cigánybűnözés :: 2025. december 3. 16:40 ::

Cigány biciklitolvajokat keres a miskolci rendőrség

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesekkel szemben. A gyanú szerint a két elkövető 2025. szeptember 27-e és 29-e között egy miskolci ingatlan udvaráról két kerékpárt tulajdonított el.

Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a felvételeken látható személyek kilétének megállapítása.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személyekkel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a nap 24 órájában elérhető a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszáma, vagy a 112-es - díjmentes - központi segélyhívó szám.