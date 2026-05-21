Külföld :: 2026. május 21. 14:15 ::

Lengyelország az izraeli belbiztonsági miniszter kitiltását kezdeményezi

Lengyelország beutazási tilalom alá venné Itamar Bengvir izraeli belbiztonsági minisztert a Gázába tartó flottilla elfogott aktivistái iránt tanúsított magatartása miatt - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Maciej Wewiór, a varsói külügyi tárca szóvivője.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a varsói belügyi tárcánál kezdeményezi a tilalom bevezetését - közölte Wewiór.

Varsó a lépéssel az Itamár Bengvír által szerdán közzétett videóra reagált, amelyen a miniszter megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja a Gázába tartó a Global Sumud Flotilla elfogott aktivistáit.

Csütörtök reggel Radoslaw Sikorski az X-en bejelentette: az ügy miatt bekéretik Izrael varsói nagykövetségének ügyvivőjét. Sikorski azt írta: Lengyelország elítéli az izraeli hatóságok hozzáállását a flotilla aktivistáihoz, és a soraikban lévő két lengyel állampolgár szabadon bocsátását követeli.

Maciej Wewiór későbbi sajtóértekezletén elmondta: a bekéretett izraeli ügyvivővel közölték a lengyel fél "nagyon határozott véleményét" a videón rögzített történésekről.

A szóvivő bejelentette: az izraeli hatóságok által letartóztatott lengyel állampolgárok - másokkal együtt - még csütörtökön elhagyhatják Izraelt.

(MTI)