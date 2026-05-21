Megbilincselve, vezetőszáron vitték a rendőrök a pécsi bíróság épületébe szerda délután azt az emberöléssel gyanúsított 22 éves férfit, akinek a barátnője kizuhant a negyedik emeleti lakásukból hétfőn reggel. Arról döntöttek, hogy az őrizetbe vett "fiatalembernek" elrendeljék-e a letartóztatását, vagy esetleg hazakerülhet bűnügyi felügyeletbe. A Blikknek megszólalt az áldozat testvére, aki újabb részleteket osztott meg a tragédiájukról.
Mint arról beszámoltunk, május 18-án reggel arról érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy kiesett egy lány egy szentlőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette. Az idegenkezűséget nem tudták kizárni, ezért emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. Megállapították, hogy L. (csak nem Lakatos? - a szerk.) Richárd és barátnője, S. Vanda korábban is többször összeveszett, ez nemegyszer tettlegességig fajult, a mostani esetnél is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni, de a másik megakadályozta ebben, így a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről.
Előállították, majd kihallgatták a férfit, elmondta, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, és azt is elismerte, hogy verekedtek, de az emberölést tagadta. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit most a bíróság elrendelt.
– Úgy volt, hogy Vanda hétfőn reggel megy vezetni Pécsre a nagymamánkkal, aki odament a lakáshoz, de nem nyitottak neki ajtót. Hazaérve jelezte, hogy baj lehet, törjük rájuk az ajtót, de abban a pillanatban már azzal hívtak a szomszédok, hogy Vanda kizuhant az erkélyről – magyarázta a József a bulvárlapnak. Richárd és Vanda tavaly decemberben jött össze, és eleinte a "fiú" családjánál laktak egy közeli településen, Somogyapátiban. Aztán a lány lakásába költöztek át inkább, ami korábban albérlőknek volt kiadva. A gyilkossággal gyanúsított férfi a fiatal kora ellenére többször volt már büntetve, börtönben is ült.
Amióta itt volt a húgomnál, folyamatosan bántotta, de nem tudtuk őket szétválasztani, mindig visszaszökött hozzá. Megtudtuk, a tragédia előtti napokban bezárta őt a lakásba úgy, hogy még a kilincset is leszerelte belülről. Közben ütlegelte, intim videókkal zsarolta, kínozta. Több tucat tárgyat, többek között kést és csavarhúzót foglaltak le a véres lakásból a nyomozók. Biztos vagyok benne, hogy eltervezte gyilkosságot, előtte hosszan kínozta szegényt. Vanda segítségért kiabált zuhanás közben, biztos vagyok benne, hogy kidobta őt.
Arról is beszélt, L. Richárd szűk családjában két ember is ült már gyilkosságért börtönben korábban, az unokatestvére pedig nemrég a csecsemőjével végzett: márciusban a nő titokban adott életet kisfiának, akit egy plédbe csavart, majd a csecsemő életét vesztette. A nő ezután a holttestet a kukába helyezte, amelynek tartalma a szeméttelepre került. Az eset március 13-án került a hatóságok látókörébe, miután bejelentés érkezett hozzájuk.