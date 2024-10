Külföld :: 2024. október 21. 19:47 ::

Elhunyt Paul Di’Anno, az Iron Maiden volt énekese

Elhunyt Paul Di'Anno, az Iron Maiden egykori frontembere. Az énekes 66 évesen hétfőn halt meg otthonában, az angliai Salisbury-ben.

A halálhírt a zenész kiadója, a Conquest Music közölte a család megbízásából. A halál oka egyelőre nem ismeretes, de az énekes hosszú évek óta betegségekkel küszködött, ami miatt kerekesszékbe is kényszerült - adta hírül a variety.com.

Paul Andrews néven a kelet-londoni Chingfordban született 1958-ban. A heavy metál történetének egyik legfontosabb zenekarában, az Iron Maidenben 1978 és 1981 között volt tag, és az első két lemezen - Iron Maiden (1980), Killers (1981) - szerepelt, majd őt váltotta Bruce Dickinson, aki napjainkban is az együttes énekese.

Di'Anno az Iron Maiden után a Battlezone és a Killers frontembere volt, emellett számos szólóalbumot adott ki. Betegsége ellenére egészen a közelmúltig rendszeresen koncertezett, számos alkalommal kerekesszékben lépett színpadra. Pályafutása legfontosabb dalait tartalmazó lemeze, a The Book of the Beast idén szeptemberben jelent meg.

(MTI)