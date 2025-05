Külföld, Koronavírus :: 2025. május 14. 10:35 ::

Von der Leyen ellen döntött az Európai Törvényszék a Pfizergate-ügyben, ki kellene adni a vakcina-sms-eket

Nyilvánosságra kellene hoznia az Európai Bizottságnak Ursula von der Leyen Európai Bizottság elnök és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti sms-eket, miután az Európai Törvényszék a Pfizergate-ként elhíresült ügyben az Európai Bizottság ellen ítélt. Az Európai Bizottság ugyanakkor még fellebezhet az ügyben az Európai Bíróságon.

Május 14-én, szerdán reggel hozta nyilvánosságra ítéletét az Európai Unió Bírósága a Pfizergate-ként elhíresült ügyben, miután a New York Times beperelte az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amiért a bizottság elutasította a lap azon kérelmét, hogy hozzák nyilvánosságra von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti üzenetváltásokat, amiket a vakcinabeszerzésről szóló tárgyalások alatti időszakban küldtek egymásnak.

A bíróság végül a New York Timesnak adva igazat érvénytelenítette az Európai Bizottság azon döntését, amiben elutasították a lap kérelmét.

Ezenkívül a perköltségek kifizetése is az Európai Bizottság terheli.

A bíróság az ítéletében az uniós dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendeletre hivatkozott, mondván, annak a célja, hogy az intézmények birtokában lévő dokumentumokhoz a nyilvánosság hozzáférhessen. Az ítéletet részletező sajtóközleményben úgy fogalmaznak,

Így általános szabályként az intézmények valamennyi dokumentumát hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. Ugyanakkor, ha valamely intézmény a hozzáférés iránti kérelemre válaszul azt állítja, hogy a dokumentum nem létezik, az ezen állítás hitelességéhez fűződő vélelemnek megfelelően vélelmezni kell a dokumentum nemlétezését. Ez a vélelem azonban megdönthető a kérelmező által benyújtott releváns és egybehangzó bizonyítékok alapján.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak ki kell adnia a lapnak a von der Leyen és Bourla közötti üzenetváltásokat, amelyek a vakcinabeszerzés idején születtek. Valamint ez a döntés szintén precedenst teremthet más hasonló ügyekben.

Az Európai Bizottság a tárgyalás alatt egyáltalán nem kommentálta ügyet, mondván, megvárja az ítéletet. Az ítélet ellen a bizottság még fellebbezhet, hiszen elsőfokon az Európai Törvényszék ítélkezett, így amennyiben él ezzel a lehetőséggel a von der Leyen vezette uniós intézmény, akkor másodfokon az Európai Bíróság fog dönteni az ügyben.

Frissítés: többről szól az ítélet, mint az sms-ekről

A mostani az ügy túlmutat ezeken a konkrét, 2021 januárja és 2022 májusa között váltott sms-eken, hiszen az ítéletet az uniós intézmények transzparenciájával kapcsolatosan is precedenst teremthet, hiszen egyrészt az Európai Törvényszék az ítéletében az sms-ekre végig dokumentumként hivatkozott, azaz a jövőben más uniós tisztségviselők üzenetváltásai is annak számítanak, amennyiben a döntéshozatallal, vagy annak előkészítése kapcsán releváns információkat tartalmaz.

A döntés pedig a jogi következmények mellett pedig Ursula von der Leyen számára politikai konzekvenciákkal is járhat, hiszen az Európai Bizottság elnökét gyakran kritizáló politikusok immáron hivatkozhatnak arra, hogy a transzparencia hiánya miatt az Európai Unió Bírósága elsőfokon elítélte – igaz, ez valószínűleg a kényelmetlen percek és magyarázkodások mellett a hatalmát túlzottan nem befolyásolná.

Az egyik legnagyobb kérdés ugyanakkor, hogy az sms-ekkel a bizottság még rendelkezik-e vagy sem, és azt nyilvánosságra tudják-e hozni,

mivel az Európai Ügyészség vizsgálja a vakcinabeszerzéseket, amiért felmerült a gyanú, hogy azokat túlárazva szerezhette be az Európai Unió.

Az ügyben már meghallgatták a bizottság pár tisztségviselőjét is. Amennyiben pedig az sms-eket nyilvánosságra hoznák, akkor jóval többet tudhat meg a publikum, hogyan is zajlottak a tárgyalások az Európai Bizottság és a Pfizer között a koronavírus-járvány alatt, ami, ha tartalmazna von der Leyenre terhelő információkat, akkor az politikailag – és akár jogilag is – súlyos következményekkel járhat a politikus számára.

(Index nyomán)