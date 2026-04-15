Háború :: 2026. április 15. 20:50 ::

A pakisztáni vezérkari főnök Teheránba utazott

Teheránba utazott szerdán Aszim Munir tábornagy pakisztáni vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter az iráni konfliktus rendezésről szóló diplomáciai erőfeszítések részeként - közölte a pakisztáni hadsereg.

Munir számít az Egyesült Államok és Irán konfliktusában az egyik legbefolyásosabb közvetítőnek.

Az iráni Irib hírtelevízió azt közölte, hogy a pakisztáni vezérkari főnök Washington üzenetét vitte magával Teheránba, és az üzenet kapcsolatban áll a felek egy újabb lehetséges tárgyalási fordulójával, amelyet vélhetően szintén Iszlámábádban fognak megtartani, valamint a tűzszünet meghosszabbítására vonatkozó javaslatot is tartalmaz.

Vasárnap eredménytelenül ért véget a pakisztáni fővárosban tartott előző tárgyalási forduló. Az iráni konfliktusban meghirdetett kéthetes tűzszünet április 8-án lépett hatályba, és jövő hét szerdán jár le.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban kilátásba helyezett egy második tárgyalási fordulót is. "Történhet valami az elkövetkezendő két napban" - mondta Trump a The New York Post című lapnak nyilatkozva, további részletek feltárása nélkül.

(MTI)