Teheránba utazott szerdán Aszim Munir tábornagy pakisztáni vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter az iráni konfliktus rendezésről szóló diplomáciai erőfeszítések részeként - közölte a pakisztáni hadsereg.
Munir számít az Egyesült Államok és Irán konfliktusában az egyik legbefolyásosabb közvetítőnek.
Az iráni Irib hírtelevízió azt közölte, hogy a pakisztáni vezérkari főnök Washington üzenetét vitte magával Teheránba, és az üzenet kapcsolatban áll a felek egy újabb lehetséges tárgyalási fordulójával, amelyet vélhetően szintén Iszlámábádban fognak megtartani, valamint a tűzszünet meghosszabbítására vonatkozó javaslatot is tartalmaz.
Vasárnap eredménytelenül ért véget a pakisztáni fővárosban tartott előző tárgyalási forduló. Az iráni konfliktusban meghirdetett kéthetes tűzszünet április 8-án lépett hatályba, és jövő hét szerdán jár le.
Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban kilátásba helyezett egy második tárgyalási fordulót is. "Történhet valami az elkövetkezendő két napban" - mondta Trump a The New York Post című lapnak nyilatkozva, további részletek feltárása nélkül.
