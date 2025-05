Külföld :: 2025. május 17. 09:34 ::

Az orléans-i "incidens"

„Kirekesztő elemek” garázdálkodtak a franciaországi Orléans utcáin, „muszlimmentes övezet” matricákkal merészelték kidekorálni az utcákat. Szemben a tényleges bűntényekkel, itt természetesen már meg is indult a nyomozás „valláson alapuló gyűlöletkeltés” címszóval.

A katasztrófa május 13-án következett be. Ekkor vették észre a járókelők („megdöbbenve”, ahogy a lapok fogalmaznak), az ominózus, „nyíltan rasszista és diszkriminatív” matricákat, melyek „az iszlamofób gyűlöletet” szimbolizálják.

Vicces, hogy a HuffPost progresszív amerikai lap – amely számos más országban is rontja a levegőt – idecitálja a pár hete, La Grand-Combe falu mecsetében történt gyilkosságot, amelyet nem is egy francia, hanem egy Franciaországban született bosnyák követett el.

Ha túllendültünk ezen a tényen (és azon, hogy a „tisztábbnak” tartott francia vidéken is vannak mecsetek), akkor kapaszkodjunk meg, mert legalább hármat (!) találtak e kirekesztő matricákból a történelmi városközpont és az egyetem környékén. Csütörtökön már el is indult a nyomozás a korábban említett „valláson alapuló gyűlöletkeltés” szlogennel. Elvégre nem egy francia ellen elkövetett gyilkosságról van szó, itt gyorsan kellett cselekedni, a területileg illetékes prefektúra vezetője pedig a „leghatározottabban elítélte a muszlim közösség elleni gyűlöletre, erőszakra vagy diszkriminációra uszító üzenetek közzétételét” (ezzel párhuzamosan X-oldalán erősen kiáll az LMBTQ-jogokért is, kíváncsi vagyok, ennek a muszlimok mennyire örülnének).

A matricán olvasható egy webshop internetes elérhetősége is, itt „nacionalista, szkinhead és anti-antifa” ruházatokat lehet(ett) kapni, a weboldal már nem elérhető.

A „mélységes megdöbbenést” okozó matricák hírére persze dögkeselyűkként sereglettek oda a baloldali politikusok. Az Engedetlen Franciaország szélsőbaloldali párt egyik képviselője szerint „ide vezet a belügyminiszter és szélsőjobboldali szövetségeseinek iszlamofób retorikája, amelyet a tévében sugároznak szüntelenül”.

A Francia Zöld Párt egyik képviselője pedig „fokozott éberséget” kért a „muszlimok elleni bűncselekmények számának növekedése” miatt.

Mivel az Orléans-i Egyetem környékére is jutott a jóból, ők sem maradtak adósak egy kis progresszív üzengetéssel. „Azonnal eltávolították” a matricákat és „panaszt tettek”.

„Az egyetem szeretné kifejezni támogatását a kollégáknak, diákoknak, családoknak és mindazoknak, akik áthaladnak a campuson, illetve akiket megbántottak ezek a vad és agresszív plakátok a sokkoló üzenetükkel” – közölte az intézmény.

Nem tudom, Önök miként vannak vele, de engem jobban zavarnak ezek a hányingerkeltő, negédes közlemények, semmint a konkrét, bevándorlással kapcsolatos problémakör.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info