Külföld :: 2025. augusztus 7. 14:58 ::

Az amerikai-európai vámmegállapodás életbe léptetését sürgeti a német autóipar

A német autóipar szakmai képviselete, a VDA sürgeti az amerikai-európai vámmegállapodás mielőbbi életbe léptetését.

A VDA (Verband der Automobilindustrie) ágazati szakmai képviseleti szervezet elnöke, Hildegard Müller szerint "az EU és az Egyesült Államok közötti elvi megállapodás eddig semmilyen módon nem tette egyértelműbbé a helyzetet, és nem hozott javulást a német autóipar számára".

Továbbra is 27,5 százalékos vámot kell fizetni a személygépkocsikra és az autóalkatrészekre - mutatott rá. A német autóipar szenved az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vitától. Egy alapvető megállapodásnak valójában orvosolnia kellett volna a helyzetet, de a vállalatok eddig hiába várnak - mondta.

"Fontos lenne, hogy a megígért megállapodást végre életbe léptessék, és a könnyítéseket mielőbb végrehajtsák" - mondta Müller. Ehhez szerinte az Európai Bizottságnak és a német kormánynak határozottabban kellene fellépnie.

(MTI)