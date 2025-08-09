Külföld :: 2025. augusztus 9. 18:12 ::

Nem hajlandó a kurdokkal Párizsban tárgyalni a szíriai kormány

A szíriai kormány nem vesz részt a kurd Szíriai Demokratikus Erők (SDF) részvételével Párizsban tartandó megbeszéléseken - jelentette szombaton a SANA szíriai állami hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Damaszkusz azzal indokolta távolmaradását, hogy nem támogatja a szíriai kurdok javaslatát, amely szerint "decentralizált államot" kellene létrehozni az országban. A hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint továbbá Damaszkusz "nem kíván részt venni olyan tárgyaláson, amelybe bevonnák az előző rezsim visszatérésére törekvő feleket".

Az amerikai támogatást élvező, az Iszlám Állam terrorszervezet Szíriából történő kiűzésében kulcsszerepet vállaló SDF márciusban írt alá megállapodást a szíriai vezetéssel arról, hogy autonóm szervezeteiket integrálják az állami intézményekbe: a Párizsban - Franciaország és az Egyesült Államok tervezett részvételével - zajló megbeszéléseken ennek megvalósításáról egyeztetnének.

A SANA jelentése szerint Damaszkusz azután döntött a távolmaradás mellett, hogy a Szíria északi és északkeleti részén jelentős területeket ellenőrzés alatt tartó kurd vezetés pénteken konferenciát szervezett, amelynek zárónyilatkozatában kimondták: a kurd közösség olyan "demokratikus alkotmányt szeretne, amely decentralizált államot hozna létre".

A szíriai kormány elutasítja a decentralizációt.

A pénteki konferencián elfogadott nyilatkozat csapást mért a folyamatban levő tárgyalásokra, így a kormány nem vesz részt a Párizsban tervezett találkozón, és arra kérik a nemzetközi közvetítőket, hogy ezentúl minden egyeztetést Damaszkuszban tartsanak, amely az egyetlen legitim és nemzeti helyszín a szíriaiak közötti párbeszédre - idézte a SANA a szíriai kormány egyik névtelenül nyilatkozó tisztségviselőjét.

Szíria, Franciaország és az Egyesült Államok július végén jelentette be, hogy a lehető leghamarabb tárgyalásokat tartanak Párizsban a március 10-i, a kurd autonóm szervezetek integrálásáról szóló egyezmény gyakorlatba ültetésének részleteiről.

Damaszkusz és a kurd vezetés között egy ideje megszakadtak a tárgyalások. A kurdok az ország iszlamista kormányát vádolják az északi Aleppó és a déli esz-Szuveida tartományban fellángolt, vallási színezetű összecsapások miatt, a kormány szerint viszont a párizsi fórumon olyan ajánlásokat nyújtanának be, amelyek szembemennek a márciusban kötött megállapodással.

(MTI)