Kizárják Fico pártját az európai szocialista pártcsaládból, amiért kezet fogott Putyinnal

Az Európai Szocialisták Pártja egyhangúlag megszavazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Smer nevezetű pártjának végleges kizárását – írja a Politico nyomán az Index.

Anonim tisztviselők beszámolója szerint múlt hét csütörtökön arról döntött a pártcsalád, hogy a Smert végleg kizárják a Szocialista Pártból. A döntés akkor lesz végleges, ha az október 16 és 18 között tartandó amszterdami ülésen megerősítik.

Azért döntöttek a kizárás mellett, mert Fico még májusban Moszkvában kezet fogott Vlagyimir Putyinnal, az oroszországi éves Győzelem Napja ünnepségek előtt. A szlovák kormányfő szeptemberben pedig Pekingbe látogatott, ahol találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.

A Smer tagságát az Európai Szocialistákban 2023 októberében függesztették fel, szövetséges pártjával, a Hlasszal együtt (ez utóbbi továbbra is felfüggesztett marad, de még nem zárták ki, közölték a tisztviselők).