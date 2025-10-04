Külföld, Háború :: 2025. október 4. 13:43 ::

"Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők" - Salvini kiakadt a balos anticionista tüntetések miatt

Negyedik napja tart az Olaszországot megbénító tüntetéssorozat, amely a Gázába tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatásakor indult. Szombat délután újabb tömegmegmozdulást tartanak Rómában, amelyet rendkívüli biztonsági készültség kísér.

A Palesztina szabadságáért meghirdetett utcai tiltakozási menetek szerda estétől ismétlődnek.

Kezdetben spontán tüntetéseket tartottak, miután az izraeli hatóságok feltartóztatták a Gázába tartó Global Sumud Flottilla hajóit. Pénteken a szakszervezetek általános sztrájkot vezettek, amelyet több mint száz városban késő estig tüntetések kísértek. A többi között Milánóban és Bolognában tiltakozók csoportjai összecsaptak a rendőrökkel, amikor a hatóságok igyekeztek megakadályozni az utak, vasútvonalak, kikötők, repülőterek elfoglalását. Torinóban tüntetők közlekedési táblákkal támadtak a rendőrökre.

Szombat délutánra Rómában hirdettek meg megmozdulást, amely végighalad a történelmi városközponton, érinti a Colosseumot és a lateráni Szent János-bazilikát. A korábbi tüntetésekkel ellentétben ezt kizárólag szélsőbaloldali, palesztinpárti mozgalmak szervezik, és a "cionizmus leállítására, a (palesztin) ellenállás erősítésére" szólít fel - írja az MTI.

A fővárosban ismét rendkívüli készültség lépett életbe: ellenőrzik a Rómába vezető autósztráda-kapukon belépő járműveket, vasút- és metrómegállókat.

Maurizio Landini, a CGIL szakszervezet főtitkára szerint a pénteki általános sztrájk sikeres volt, sikerült megbénítani az országot. A CGIL adatai szerint több mint kétmillióan tüntettek az utcákon.

A belügyminiszter, Matteo Piantedosi szerint a tüntetők kevesebb mint fél millióan voltak, és az utóbbi két napban ötvenöt rendőr sérült meg a tüntetők feltartóztatása közben. Piantedosi úgy vélte, a CGIL "társadalmi forradalmat akar kirobbantani".

"Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők, a CGIL politikai harcot folytat" - hangoztatta a közlekedési miniszter és egyben miniszterelnök-helyettes, Matteo Salvini.

A tüntetéseken részt vevő Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára kijelentette, a római kormány a sztrájk- és véleménynyilvánítási jogot akarja csorbítani.

A nemzetközi segélyflottillában részt vett négy olasz európai parlamenti képviselő, a PD, az Öt Csillag Mozgalom és a Zöldek és Baloldal Szövetsége politikusai pénteken visszatértek Rómába.

A külügyminiszter, Antonio Tajani közölte, hogy további 26 olaszt utasítanak ki azonnali hatállyal Izraelből, így tizenöt marad börtönben.

(MTI)