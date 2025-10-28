Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. október 28. 07:23 ::

Belga bíró: "drogállammá" válhat Belgium

Antwerpen egyik vizsgálóbírója nyílt levélben figyelmeztetett arra, hogy Belgium a drogkereskedelem térnyerése miatt "drogállammá" válhat - írta az RTBF közszolgálati hírportál.

A bíró - aki biztonsági okokból nevének közlése nélkül tette közzé írását a belga bíróságok hivatalos honlapján - korábban négy hónapon át rendőri védelem alatt élt egy védett lakásban, miután drogkereskedőktől fenyegetéseket kapott.

Nyílt levelében felhívta a figyelmet: az ország intézményeit szervezett bűnözői csoportok ássák alá, amelyek "párhuzamos hatalmi struktúrává" váltak. Véleménye szerint a drogállam jellegzetességei már jelen vannak: illegális gazdaság, korrupció és erőszak.

Mint írta, az antwerpeni kikötőben évek óta virágzik az illegális gazdaság és a korrupció. Emlékeztetett, hogy a Sky ECC nyomozás - egy 2021-es nagyszabású belga rendőrségi akció - több milliárd eurós feketegazdaságot tárt fel, a drogkereskedelemből származó pénzek pedig a legális gazdaságba, például az ingatlanpiacra is beszivárognak.

A bíró szerint a kikötői dolgozókat, vámosokat és rendőröket rendszeresen megkörnyékezik a bűnszervezetek: egyetlen konténer illegális áthelyezése akár 100 ezer eurót is hozhat az alkalmazottak számára.

Felhívta a figyelmet arra, hogy drogkartellek a korrupció mellett erőszakot is bevetnek: gyilkosságok, kínzások, emberrablások és civilek elleni támadások szolgálják a hatalmuk megtartását. A belga igazságszolgáltatás maga is a célkeresztbe került - több bírót fenyegetések miatt védelem alá kellett helyezni.

A bíró azt is kifogásolta, hogy az állam nem nyújt elegendő támogatást a fenyegetett jogászoknak és családjaiknak. A bírák - írja - elkötelezettségből és meggyőződésből végzik munkájukat, de ha az igazságszolgáltatás rendszere működésképtelenné válik, az veszélyes támadás a demokrácia ellen.

Javaslatai között szerepel, hogy a vizsgálóbírók névtelenül dolgozhassanak, címeikhez ne lehessen hozzáférni a nyilvántartásokból, továbbá különbiztosítás és segélyrendszer jöjjön létre a megtámadott igazságügyi dolgozók számára. Azt is szeretné, ha létrehoznának egy kapcsolattartó pontot a belügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban a fenyegetett bírák számára.

A bíró emellett felszólította a kormányt, hogy szigorítsa a börtönökben fogva tartottak kommunikációs lehetőségeit, mivel a hatóságok szerint a kokaincsempészet egy részét még mindig a börtönökből irányítják.

"Az államnak kötelessége megvédeni saját alapjait. A jogállam nem elvont fogalom - emberek munkáján alapul, akik megérdemlik, hogy az állam mögöttük álljon" - írta a levélben.

A vizsgálóbíró szerint Belgiumban már nem az a kérdés, vajon veszélyben van-e a jogállam, hanem az, "hogyan fogja megvédeni magát az állam a fenyegetésekkel szemben".

(MTI)