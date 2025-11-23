Külföld :: 2025. november 23. 08:41 ::

Hat légitársaság törölte járatait Venezuelába az Egyesült Államok figyelmeztetését követően

Hat légitársaság szombaton törölte járatait Venezuelába, miután az Egyesült Államok figyelmeztette a polgári légiközlekedést a "katonai tevékenység fokozódására" az amerikai erők karibi telepítése kapcsán - közölte az AFP francia hírügynökséggel a Venezuelai Légitársaságok Szövetsége (ALAV).

A spanyol Iberia, a portugál TAP, a kolumbiai Avianca, a trinidadi Caribbean, a brazil GOL és a chilei Latam törölték járataikat - közölte Marisela de Loaiza, az ALAV elnöke.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, valamint hadihajókból és vadászgépekből álló flottát küldött a Karib-térségbe kábítószer-ellenes műveletek végrehajtására, amit a venezuelai elnök, Nicolás Maduro olyan fenyegetésnek nevezett, amelynek célja az ő megbuktatása.

Pénteken az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) felszólította a venezuelai légtérben közlekedő repülőgépeket, hogy "fokozott óvatossággal" járjanak el "a biztonsági helyzet romlása és a katonai tevékenység fokozódása miatt Venezuelában és környékén". A hivatal hangsúlyozta: "A fenyegetések potenciális kockázatot jelenthetnek a repülőgépek számára minden magasságban, beleértve a repülés, az érkezés és a felszállás szakaszait is".

De Loaiza közlése szerint jelenleg a panamai Copa, a spanyol Air Europa, a török Turkish Airlines, valamint a venezuelai Laser és PlusUltra légitársaságok továbbra is közlekednek.

Szeptember óta az amerikai erők több mint 20, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajót támadtak meg a Karib-tengeren és a Keleti-Csendes-óceánon, ami 83 ember halálát okozta.

Az ALAV közleményében arra kérte azokat, "akik jegyet vásároltak a Venezuelába repülő különböző légitársaságoknál, és akiknek repülése a következő napokban vagy hetekben esedékes", hogy figyeljék légitársaságuk értesítéseit.

(MTI)